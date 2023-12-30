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Köyceğiz Müftülüğü'nden ailelere seminer

Köyceğiz Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, 'Aile Değerleriyle Güçlüdür' seminerleri düzenliyor. Beyobası 4-6 yaş Kur'an Kursu'ndaki çocukların ailelerine yönelik verilen seminerde, aile içindeki değerlerin önemi vurgulandı ve iletişim yöntemleri ele alındı. Seminerlerin farklı kurslarda düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Köyceğiz Müftülüğü\'nden ailelere seminer
30.12.2023 - 13:08,
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Köyceğiz Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından ailelere yönelik düzenlenen 'Aile Değerleriyle Güçlüdür' seminerleri devam ediyor.

Köyceğiz Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Vaiz Emine Okulu tarafından Beyobası 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocukların ailelerine yönelik 'Aile Değerleriyle Güçlüdür' konulu seminer verildi. Seminerde aile içindeki değerlerin önemini vurgulanarak, sağlıklı bir iletişim ve dayanışma atmosferi oluşturmanın yolları ele alındı. Çocuk-aile ve öğretmen iletişimini de güçlendiren seminerler her ay düzenli olarak farklı kurslarda devam edeceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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