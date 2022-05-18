Köyceğizli gençler, Kaymakam Maslak'la görüştü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gençler Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'a makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası çerçevesinde, Kaymakam Mustafa Maslak öğrencilerle bir araya geldi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli'nin de eşlik ettiği ziyarette, Kaymakam Maslak öğrencilerle sohbet etti. Bazı tavsiyelerde bulundu. Başarı elde etmek için çok çalışmak gerektiğini ifade etti. Öğrencilere başarılı olmaları temennisinde bulundu. Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MUĞLA