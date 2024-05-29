Şehitkamil Belediyesi Köyler Arası Futbol Turnuvası İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

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Şehitkamil Belediyesi, "Takım Ol Gel" sloganıyla mahalle statüsündeki köylere yönelik olarak gerçekleştireceği "Köyler Arası Futbol Turnuvası" için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen toplantıda, muhtarlarla birlikte turnuvanın detayları istişare edildi.

"Katılımcı Belediyecilik" anlayışının bir örneği olarak gösterilebilecek toplantı, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya; Şehitkamil Belediye Başkan Danışmanı Umut Salcan, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Teknik Direktörü Taner Özaykut ve muhtarlar katıldı.

Toplantının amacı; turnuvanın kuralları, fikstür düzenlemeleri ve final maçına ilişkin konular hakkında katılımcıları bilgilendirmek ve onların görüşlerini almak oldu.

Şehitkamil Belediye Başkan Danışmanı Umut Salcan, belediyenin spor faaliyetlerine verdiği önemi vurguladı. Salcan, bu tür organizasyonların köyler arasındaki sosyal bağları güçlendireceğini ve sporun birleştirici gücünden faydalanarak mahalle sakinlerinin kaynaşmasını sağlayacağını belirtti. Salcan, turnuvanın sadece futbol oynamakla kalmayıp, köyler arasında dostluk ve dayanışma ruhunu artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Final maçına ilişkin özel düzenlemeler de toplantının gündemindeydi. Başkan Danışmanı Umut Salcan, final maçının büyük bir organizasyonla gerçekleştirileceğini ve kazanan takımın belediye tarafından özel olarak ödüllendirileceğini duyurdu.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Teknik Direktörü Taner Özaykut ise turnuvanın sportif detayları hakkında bilgi verdi. Özaykut, turnuva kurallarının adil ve şeffaf bir şekilde belirlendiğini, her köy takımının eşit şartlarda mücadele edeceğini vurguladı. Fikstür düzenlemeleri konusunda da bilgi veren Özaykut, maçların oynanacağı tarih ve saatlerin muhtarlarla paylaşıldığını ve bu konuda herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Toplantıda, turnuva kuralları detaylı bir şekilde ele alındı. Maçların nasıl oynanacağı, oyuncu değişiklikleri, cezalar ve diğer önemli kurallar hakkında muhtarlara bilgi verildi. Ayrıca, turnuvanın hangi aşamalardan geçeceği, grup maçları, eleme turları ve final maçının nasıl oynanacağı konularında da açıklamalar yapıldı.

Toplantının sonunda, muhtarlar söz alarak turnuva ile ilgili görüşlerini paylaştılar. Muhtarlar, bu tür bir organizasyonun köy gençleri için büyük bir fırsat olduğunu ve sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı görüşünü paylaştılar. Ayrıca, turnuva sırasında karşılaşılabilecek ihtimal sorunlar ve çözüm önerileri de konuşuldu.

Şehitkamil Belediyesi, muhtarların görüş ve önerilerini dikkate alarak turnuvanın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını bildirdi. - GAZİANTEP