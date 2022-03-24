Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı

24.03.2022 13:56
Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1.Olağan Birlik Meclisi Toplantısı ve birlik seçimleri Kaymakam Mehmet Türköz başkanlığında gerçekleştirildi.

Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Yılı 1.Olağan Birlik Meclisi Toplantısı ve birlik seçimleri Kaymakam Mehmet Türköz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Aydın, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Ünal, Zafer Özdemir, Nuri Kırımlı, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, Su Kanal Hizmetleri Şefi Ayla Özençakır ve ilçe köy muhtarları katıldı.

Safranbolu İlçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2005 yılında başlayan KÖYDES programları ve projeleri çok önemli hizmetlerin ve yatırımların adı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden bir tanesinin KÖYDES programları olduğunu ifade eden Sözen, "İl genelinde bakıldığında 228 milyon TL gibi bir rakam tahsis edilmiştir. Safranbolu özelinde ise şuan itibariyle bu rakam 49 milyon TL'dir. Bu yıl gelecek ödeneklerle 55-56 milyon TL'yi bulması bekleniyor" dedi.

Tahsis edilen bu ödeneklerle Safranbolu ilçesinde 650 kilometre yol ağının 300 kilometresini asfalt yaptıklarını aktaran Sözen, " Bunun dışında stabilize ve asfalta hazır hale getirdiğimiz yollarımız bulunmaktadır. Ayrıca başarıyla yaptığımız köprü ve menfez çalışmalarımız var. İçme sularında ise KÖYDES projeleri kapsamında 75 adet depo yapılmıştır. Bununla birlikte isale ve şebeke hatları 245 km'yi bulmuştur. Bilindiği üzere, çalışma şartlarımız ve sahalarımız şehirdekiyle aynı değil, zorlu arazi şartlarında bu çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"Özel İdaremiz 164 adet yeni iş makinası ve saatte 400 ton kapasiteli asfalt plenti ile bölgemizin parlayan yıldızı haline geldi" diyen Sözen şunları söyledi: "En önemli yatırımlarından biri olarak gördüğümüz kurmaya çalıştığımız sabit konkasörümüzdür. Bu yıl içinde alacağımız agreganın maliyeti 15-16 milyon TL civarındadır. Fakat biz bunu tercih etmedik.10 milyon 100 bin TL'ye konkasörü kurup agrega üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kısaca söyleyecek olursak ya 15-16 milyon TL'ye agrega alacağız ya da 10 milyon, 100 bin TL'ye konkasörü kurup kendi üretimimizi gerçekleştirerek uzun yıllar milletimizin hizmetine sunacağız. Buradaki amacımız daha fazla yatırım yapmak ve daha fazla hizmet götürmektir. Geçen yıl dünya pandemiyle kırılırken KÖYDES ödeneklerinde hiçbir azalma olmadı, aksine artış oldu. Bu yıl da bir atış bekliyoruz, bu da köylerimize, ilçelerimize yansıyacak ve hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Safranbolu ilçemizde kaymakamımızla, il genel meclis üyelerimizle, ilçe özel idare müdürümüzle, köylere hizmet götürme müdürümüzle yıllardır oluşturduğumuz bir ahenk ve birliktelik var. Ekip ruhu ile çalışıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın, devletimize zeval vermesin."

Konuşmanın ardından birlik seçimleri ile toplantı sona erdi. - KARABÜK

Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mehmet Türköz, Türk Lirası, Safranbolu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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