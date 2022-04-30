Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti - Son Dakika
Üye Girişi

Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti

30.04.2022 15:05
Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de köylüler kaza, bela ve hastalıklara karşı kurban kesip dua ettiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de köylüler kaza, bela ve hastalıklara karşı kurban kesip dua ettiler.

Köy Muhtarı Tayfun Bütün, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri "hayır" etkinliğinde bu yıl 2 büyükbaş hayvan kurban ettiklerini söyledi.

Muhtar Bütün," Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından kaza, bela ve hastalıklara karşı dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak köydeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Allah hayırlarımızı kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA

Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti
Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti

YORUMLAR
500
Hisarcıklı miniklerden Afganistanlı çocuklara anlamlı yardım Hisarcıklı miniklerden Afganistanlı çocuklara anlamlı yardım Emet'te süne zararlısı ile mücadele çalışmaları Emet'te süne zararlısı ile mücadele çalışmaları

Hisarcık, Kütahya, dua, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniye füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:12:44. #1.11#
SON DAKİKA: Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement