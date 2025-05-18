Köylüler İmece ile Kanal Temizledi - Son Dakika
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Yerel

Köylüler İmece ile Kanal Temizledi

Bayburt'ta 100'ün üzerinde köylü, tarım için sulama kanalını imece usulüyle temizledi.

18.05.2025 15:55
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Yüzün üzerinde köylü tarım için bir araya geldi: 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı imece usulüyle temizlendi

BAYBURT - Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki tarım arazilerini sulayan 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı, farklı köylerden gelen vatandaşlar tarafından imece usulüyle temizlendi.

Yöre halkı tarafından Değirmendere Kanalı olarak adlandırılan ve birkaç köyün tarımı için önemli bir yere sahip olan Aydıntepe Sulama Kanalı, köylülerin ortak çalışmasıyla temizlenerek, kullanıma hazır hale getirildi. Güneşli havayı fırsat bilerek kolları sıvayan köylüler, yaz aylarında tarım arazilerini sulayacakları kanalın içindeki çöpleri, toprak ve çamur birikintilerini kazma-kürek yardımıyla, kanal etrafındaki yabani otları kopararak temizlediler. İlçeye bağlı Gümüşdamla, Çayırköprü köyü sakinlerinin yanı sıra farklı köylerden gelen vatandaşlar, imece usulü çalışmayla suyun geçeceğini kanalı el birliğiyle tertemiz yaptılar. Yaklaşık 5 saat süren kanal temizleme çalışmasına 100'ün üzerinde vatandaş katılırken, getirilen iş makinesiyle kanalın iç kısmı düzeltildi, köylülerin çalışması kolaylaştırıldı.

"Yıllardır, belki de 100 yıldır bu gelenek sürüyor"

İmece usulü ile yaptıkları işi festival tadında gerçekleştirdiklerini ifade eden Yakutiye Mahalle Muhtarı Emre Birgül, kanal temizle işinin gelenek haline geldiğini söyledi. Amaçlarının kalabalıkla çalışarak, işlerin el birliğiyle çabucak bitirildiğini insanlara göstermek olduğunu aktaran Birgül, "Biz burada her yıl geleneksel olarak bu işi yapıyoruz. Burada insanları birbiriyle kaynaştırma, Aydıntepe halkını beraberlik içinde buluşturma adına festival yapıyoruz. Bizim öncelikle amacımız insanları bir araya getirip, kaynaşma sağlayıp birlik beraberliği insanlara göstermek" dedi. Bir asrı aşkın zamandır bu kanalın köylüler tarafından temizlendiğini, kanal temizleme çalışmalarının gelenek haline geldiğini ifade eden Birgül, "Yıllardır, belki de 100 yıldır bu gelenek sürüyor. Biz bunu daha ileriye taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelenek haline geldi"

Yıllardan beri kanalın köylüler tarafından imece usulüyle temizlendiğini ve kanal açma işinin gelenek haline geldiğini dile getiren Çayırköprü sakinlerinden Bilgehan Sancar, "Bu iş gelenek haline geldi. Her yaz başı kalabalıkla beraber kanalın içi imece usulüyle temizlenir" ifadelerini kullandı.

"74 yaşındayım 16-17 yaşından beri biz bu kanalı temizlemeye geliriz"

74 yaşındaki Nadim Eraslan, yaklaşık 58 yıldır kanal temizlik çalışmalarına katıldığını belirterek, her sene gücünün yettiğince çalışmalara el verdiğini söyledi. Seneler önce su kanalı için köylülerin kavga ettiklerini, 2 köy arasında kanal yüzünden husumet olduğunu anlatan Eraslan, "2 köy arasında evvelden anlaşmazlık vardı. Diğer köy suyu keserdi, biz gelir bağlardık, kavga çıkardı. Zamanla bu olaylar duruldu, komşuluk oluştu aramızda. El birliğiyle biz kanalımızı temizleriz, suyumuzu bağlarız, tarlalarımızı sulamaya başlarız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köylüler İmece ile Kanal Temizledi - Son Dakika

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