Kozan Belediye Başkanı Atlı, Semt Pazarında Çocuklarla Renkli Diyaloglar Kurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Atlı, semt pazarında hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda denetim yapan Başkan Atlı'nın tatilde ailelerine yardımcı olmak için karpuz ve marul satan çocuklarla yaptığı pazarlık renkli görüntülere sahne oldu.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ziyaret ettiği semt pazarında hem esnafı hem de vatandaşları dinledi. Başkan Atlı'nın pazarda aileleriyle birlikte tezgah açan çocuklarla arasindeki samimi diyalog ise yüzleri güldürdü. Yeşillik satan minik Veysel ile marul pazarlığı yapan Başkan Atlı, "Kardeşim bunlar kaç lira?" diyerek fiyatları öğrendi. Veysel'in "Marullar 10, kıvırcık 15, patlıcan 15 lira" şeklinde yanıt vermesi üzerine Başkan Atlı, "Bunların hepsini alsam kaç para eder?" diye sordu. Küçük pazarcı soruya şaşırarak, "Ben anladım bunu niye yapıyorsun ağabey?" diye karşılık verdi. Atlı da "Ben belediye başkanıyım, hepsini alacağım" dedi.

Karpuz pazarlığında gülümseten diyaloglar

Başkan Atlı'nın uğradığı bir diğer tezgahta ise karpuz satan minik Mehmet'le pazarlığı tebessüm ettirdi. Başkan Atlı, "Bu karpuzlar kelek mi?" sorusuna "Hayır başkanım çok güzel" cevabını aldı. Etiket fiyatı 30 TL olan karpuzları Başkan Atlı'ya 40 TL'den satan minik pazarcıya "Bana pahalı sattın" diyen Başkan Atlı, neşeli bir pazarlığın fitilini ateşledi. Küçük satıcı, "Küçük karpuzlar 30, büyük olanlar da 40 TL başkanım" diye açıklama yaptı. Başkan Atlı 3 karpuz için 100 TL ödedi. Başkan Atlı'nın minik satıcılarla olan pazarlığı ve samimi tavırları vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Pazarda yaşanan bu sıcak ve esprili anlar, çevredekilere keyifli dakikalar yaşattı.

Semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Pazar yerimizde hem sorunları dinledik hem de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Pazar yerindeki problemleri yerinde değerlendirdik. Sorunları çözmek için bir araya gelip yıl içinde sorunları çözmüş olacağız" diye konuştu. - ADANA