Kozköy\'deki Camii Minaresi Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kozköy'de 1952 yılında yapılan ve zamanla hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Genel Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Taner Altın Kozköy'de 1952 yılında inşa edilen ve bu süreçte hasar gördüğü için yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Alınan tedbirler ile caminin minaresi, vinç yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkıldı. İl Genel Meclisi Üyesi Altın yeni minare yapım sürecinin en yakın zamanda başlatılacağını söyledi. - EDİRNE