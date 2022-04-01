Kreş öğrencilerinden otizm farkındalığı - Son Dakika
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Kreş öğrencilerinden otizm farkındalığı

01.04.2022 13:19
Kreş öğrencilerinden otizm farkındalığı

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencileri, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle otizme dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencileri, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle otizme dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Otizm hastalık değil, farklılıktır pankartları açan, minik öğrenciler gökyüzüne yüzlerce mavi balon bıraktı.

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencileri 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle bu yılda farkındalık etkinliği düzenledi. Bu güne özel mavi kıyafetler giyen okul bahçesinde gün boyunca otizm farkındalığı için atölye çalışmaları yapan minikler havaya bıraktıkları mavi balonlara uzun süre el sallayarak gökyüzünde süzülmelerini izledi.

"Onların yanındayız"

Her yıl olduğu gibi bugün de "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" parolasıyla etkinlik düzenleyen Ekolojik Kreş eğitmenleri, otizmin çocukluk döneminde başlayan ve kişinin hayatı boyunca tüm yaşam kalitesini etkileyen, sözel ve davranışsal bir bozukluk çeşidi olduğuna vurgu yaparak, kişinin kaliteli bir hayat sürdürmesini ve toplum içinde sosyalleşmesini engelleyen etkilerini en aza indirmek için farkındalık etkinliklerinin önemine dikkat çekti. - ANTALYA

Kreş öğrencilerinden otizm farkındalığı
Kreş öğrencilerinden otizm farkındalığı
Kreş öğrencilerinden otizm farkındalığı

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Döşemealtı Belediyesi, Birleşmiş Milletler, Nisan, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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