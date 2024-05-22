KSBÜ, tasarruf tedbirleri kapsamında yerel gazete aboneliklerini iptal ediyor - Son Dakika
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KSBÜ, tasarruf tedbirleri kapsamında yerel gazete aboneliklerini iptal ediyor

KSBÜ, tasarruf tedbirleri kapsamında yerel gazete aboneliklerini iptal ediyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), tasarruf tedbirleri çerçevesinde yerel gazete aboneliklerini sonlandırma kararı aldı. Üniversite yetkilileri, gazete faturalarının İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na ulaştırılmasını istedi.

22.05.2024 09:59
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tasarruf tedbirlerine yerel gazete aboneliklerini iptal ederek başladı.

KSBÜ Basın Bürosu görevlisi, alınan tasarruf tedbirini basın mensuplarının yer aldığı WhatsApp grubundan duyurdu.

Duyuru şöyle; "Değerli basın mensupları, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tasarruf tedbirleri kapsamında gazete abonelik sözleşmelerini sonlandırmak zorundayız. Alımı yapılmış olan gazetelerin faturalarını bu hafta üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaştırabilirsiniz." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Medya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KSBÜ, tasarruf tedbirleri kapsamında yerel gazete aboneliklerini iptal ediyor - Son Dakika

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