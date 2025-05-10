KSMMMO 25. Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KSMMMO 25. Genel Kurulu Yapıldı

KSMMMO 25. Genel Kurulu Yapıldı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 25. Olağan Seçimli Genel Kurul'unu gerçekleştirdi.

10.05.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), 25. Olağan Seçimli Genel Kurul'a gidiyor.

KSMMMO Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Genel Kurul'a mevcut yönetim kurulu başkanı Ali Yedikaya, başkan adayları ve oda üyeleri katıldı. Oluşturulan divan oy birliği ile kabul edilerek, genel kurulun gündem maddeleri bildirildi. Seçimde 2 gurup ve 4 bağımsız aday olmak üzere 6 aday yönetim kurulu için yarışacak. Yeni yönetimin her zaman arkalarında olacağını söyleyen KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, "Öncelikle genel kurulda aday olan çok değerli meslektaşlarıma ve yeni oluşacak kurul üyelerine şimdiden başarılar dilemek istiyorum. Çıtayı yükseltmek adına göstermiş oldukları bu cesaret ve özgüvenden dolayı şimdilerinde, ileriki süreçte de kendi adıma destek olacağıma söz veriyorum. 2 bin 100 üyesi ve 700 civarı stajyeri ile Kayseri'deki ekonomiye yön veren bir meslek odasının kuruluşu olarak bizler 6 yıllık bu süreçte mümkün olduğunca elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Tabi ki bu seçim yarışı ve kurul üyeleri en iyi şekilde bugünkü genel kurulumuzda yansıtacaklar. Saygı ve sevgi içerisinde bir genel kurul olmasını diliyorum. Genel kuruldan sonra her şeyin bitip sadece mesleğimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışacak bir başkanın, yönetim kurulunun da elini taşın altına koyması gerektiğini de şimdiden belirtmek istiyorum. Çünkü zor bir süreç, her şey değişiyor. Sürece baktığımızda ülkemizde günü birlik vergi yasaları, uygulamalarla meslektaşlarımız çok zor durumda kalıyor. Dolayısıyla oda olarak yeni yönetim olarak onlara ışık tutmak, onlara yol göstermek çok önem arz ediyor. Biz 6 yıllık süreçte buna çok önem verdik. İnşallah yeni yönetim kurullarımız da bu süreçte meslektaşlarımıza yine aynı hassasiyeti gösterirler. 2 dönem kuralından dolayı yasal mevzuat çerçevesinde ben aday olamıyorum ama şimdiden başkan olacak arkadaşımızın da arkasında, omuzunu sıvazlamaya her zaman hazır olduğumu belirterek genel kurulumuzun şehrimize, ülkemize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Adnan Uslular ise, "Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 25.'nci Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu yapacağız. Meslekte Kayseri Grubu adına platform başkan aday adayı bendim. Bir ön seçim gerçekleştirdik. Yönetim, denetim ve disiplin kurullarını belirledik ve aynı listemizi de bugün genel kurulda sunacağız. Daha önceki başarılarımıza başarı katmak üzere 7-0 yaparak meslek camiamızda ses getirmek istiyoruz. TÜRMOB'da daha güçlü, daha güzel yarınlara kavuşmak için meslektaşlarımızın oyuna talip olacağız. Daha önce birçok hizmet yaptık. O hizmetleri aksatmadan yine devam edeceğiz. Meslekte Kayseri Grubu olarak birlikte başardık. Birlikte güçlüyüz, birlikte güçleneceğiz diyerek tüm seçime katılan gruplara ve aday adaylarına başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen genel kurulun ardından yapılacak yeni başkan ve yönetim seçimi 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da KSMMMO'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KSMMMO 25. Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

23:16
Hindistan’dan, “Pakistan ateşkesi ihlal etti“ suçlaması
Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 23:44:42. #7.12#
SON DAKİKA: KSMMMO 25. Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.