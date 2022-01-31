Üye Girişi
KTO'dan avantajlı anlaşma - Son Dakika

KTO'dan avantajlı anlaşma

31.01.2022 14:27
KTO'dan avantajlı anlaşma

Körfez Ticaret Odası (KTO) ile özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniği arasında protokol imzaladı.

Körfez Ticaret Odası (KTO) ile özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniği arasında protokol imzaladı. Protokol kapsamında, oda üyeleri diş sağlığı konusunda tedaviye yönelik tüm müdahale süreçleri boyunca indirimli hizmet bedelinden faydalanabilecek.

KTO ve Emoji Dent Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında üyeler için protokol imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Bu kalitede bir poliklinik ile yaptığımız avantajlı indirim anlaşması sayesinde üyelerimizin sürdürülebilir şekilde diş sağlığı hizmeti alacak olmaları bizi mutlu etti" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Ticaret, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KTO'dan avantajlı anlaşma - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:21 43 ilin geçiş güzergahı yoğun sise teslim!
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:16 Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:35:34. #1.13#
SON DAKİKA: KTO'dan avantajlı anlaşma - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement