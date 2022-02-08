Üye Girişi
KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor

08.02.2022 14:11
KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO), 'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' projesine ilişkin Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Protokol imzaladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), 'Kayseri E-Ticaret ve E- İhracat Danışmanlık Ofisi' projesine ilişkin Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Protokol imzaladı. 15 ay sürecek proje kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nda Kayseri E-ticaret ve E-ihracat Danışmanlık Ofisi kurulacağını belirten Başkan Gülsoy, "Odamız üyesi firmalara e-ticaret ve e-ihracat konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti ile firmalarda istihdam edilen 120 kişiye uzmanlık ve yöneticilik eğitimi vereceğiz." açıklamasında bulundu. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de "Üreten şehirler programında Kayseri'de uygulanacak olan ilk projemiz. Ticaret Odamız, pandemiyle önemi anlaşılan e-ticaret ve e-ihracat konusunda şehrimize yön çizecek olan bir proje hayata geçirmiş olacak" dedi.

Kayseri Ticaret Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'Üreten Şehirler Programı' kapsamında Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı finansmanı ile 'Kayseri e-ticaret ve e-ihracat Danışmanlık Ofisi' projesi protokol imza töreni gerçekleştirildi. KTO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Mehmet Gülsoy ile ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Ahmet Emin Kilci katıldı. Protokol imza töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Sanayi Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Finansmanı ile Kayseri e-ticaret, e-ihracat danışmanlık ofisi projesini hayata geçiriyoruz. Kayseri Sanayi Odamızın da ortak olduğu bu proje ile şehrimizdeki firmalara e-ticaret, e-ihracat konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana da 4 yıldır bütün üyelerimize hep şunu söylüyoruz. Mutlaka ne alıp satıyorsanız ne üretiyorsanız bunların her birini mutlaka dijital platformlara taşıyın. Dijital platformlarda olmanız gerekiyor. Çünkü değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Pandemide e-ticaret, e-ihracatın, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gündeme getirmiş oldu. Pandemi yılı olan 2020 ve 2021 yılı dijitalleşmenin ön sıraya geçtiği yıllar olarak hatırlanacak diye düşünüyorum. Belki de pandeminin de önüne geçecektir. Bu projeyle birlikte 120 kişiye eğitim verilecek. 20 firmamıza danışmanlık hizmeti alacak. Sanayi Odamız ile birlikte kurumumuzdan 10 mentor yetişecek ve 15 ay boyunca sürdürülebilir bir eğitim programı olacak. Projede desteklerini esirgemeyen ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Ahmet Kilci ve ekibine teşekkür ediyorum. Üyelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm üyelerimize de bu projeye katılmaya davet ediyorum. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de Sanayi Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programının 2021 yılının ikinci yarısında çıktığını belirterek; "Kayserinin içinde olduğu 13 tane şehir alt yapısı gelişmiş ticaret alt yapısı gelişmiş şehirlerin yeni modern ticaret ve sanayi trendlerine uyum kapsamında bakanlığımızın uygulamış olduğu bir program. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odamız'da gerçekten pandemiyle önemi anlaşılan e-ticaret, e-ihracat konusunda şehrimize yön çizecek olan bir proje hayata geçirmiş olacak. Bu konuya eğildiklerinden dolayı odamıza Başkanımız nezdinde arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zira e-ticaret bilinen bir konu ama e-ihracat konusu sanayicilerimiz tarafından irdelenmiş, anlaşılmış bir konu değil. Bu proje uluslararası e-ticaretin ve e-ihracatında şehrimizde oturması için bir vesile olmuş olacak. Üreten şehirler programı 2022 yılında da devam edecek. Bu kapsamda sanayi ve ticaret alanında şehrimize yön verecek proje başvurularını odalarımızdan, OSB'lerimizden Sanayi ile ilgili diğer STK'larımızından ve üniversitelerimizden beklemeye devam ediyoruz. Bu sene de yine ajans olarak Bakanlığımızın yeni önerilerimizi yapacağız. Bu üreten şehirler programında Kayseri'de uygulanacak olan ilk proje. İnşallah 15 ay içerisinde başarıyla sonuçlandırmış olacağız. Sonuçlarını da katlanır şekilde göreceğimi düşünüyorum. E-ticaret ve e-ihracatın başlangıcı ve sonunu ölçmek çok zor. Bir anda bir firma ürünlerini orada satmaya başladığı zaman hem gelir açısından hem de satış açısından gerçekten önemli bir ivme kazanacak diye düşünüyorum. Proje başvurusu için odamıza teşekkür ediyor, hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi protokolü imzalandı. - KAYSERİ

KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor

YORUMLAR
500

E ticaret, Ticaret, İhracat, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:11 Putin'le görüşmesi olay olan Macron: Amaca ulaşıldı
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
13:46 Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!
13:38 Tuğba Özerk, Tosuncuk'un parasını akladığı iddialarına cevap verdi: İddia gerçek değil, yasal yollara başvuracağız
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:20:48. #1.11#
SON DAKİKA: KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement