KTÜ\'de "İrade Bizim, Zafer Bizim" Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu anma programı, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı'nın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Hanife Hatun Camii Müezzin Kayyımı Bekir Yıldız tarafından şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edildi. Tilavetin ardından konuklar, "Kara Gece, Şanlı Direniş" temalı video gösterimini izledi.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Şehit ve Gazi Derneği temsilcileri, basın mensupları ile akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşması, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından yapıldı.

Program, Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği "30 Kuş" başlıklı şiir dinletisi ile devam etti. Ardından konuşmacı Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı tarafından gerçekleştirilen "Hain Darbe Girişimin 10. Yılında, İrade Bizim, Zafer Bizim" başlıklı sunum başladı. Konuşmasında, 15 Temmuz gecesinde, bizzat kendisinin yaşadığı tecrübelere ve deneyimlerine vurgu yapan Prof. Dr. Cihat Yaycı, sunumunda FETÖ'nün paralel devlet yapılanması, ideolojik yaklaşımı, darbe planı, devleti ele geçirme stratejisi, istihbarat ve organizasyon yapısı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanma süreci, yurt dışında yürüttüğü algı yönetimi süreci hakkında önemli bilgilere yer vererek davetlilere hitabında, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin kahramanlığı ve fedakarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı içerisindeki vatanperverler olmasaydı bugün, biz de burada olmazdık. Bugün, bizim durumumuz Suriye, Irak, İran gibi olurdu ve İsrail'in istediği gibi yönetilirdik. O yüzden Allah, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türk milletini ilelebet korusun, kollasın, var etsin. Allah, ordumuzu daima muzaffer eylesin. Leventlerimizin, Mehmetçiklerimizin, güvenlik güçlerimizin ve istihbarat mensuplarımızın da ayağına taş değdirmesin" dedi.

Sunumun ardından Prof. Dr. Cihat Yaycı'ya, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından Teşekkür Belgesi ve hediye takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON