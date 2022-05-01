Kuaförlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
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Kuaförlerde bayram yoğunluğu

01.05.2022 13:30
Kuaförlerde bayram yoğunluğu

Kuaförlerde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Kuaförlerde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kapanma sürecinden olumsuz etkilenen berber ve kuaförlerin yüzü bu yıl işlerin hareketlenmesiyle güldü.

Malatya Park AVM'de Kuaför esnafı Şener Eroğlu, bu yıl yoğunluk olduğunu belirterek, "İş yerimizde yoğunluk var. Müşterilerimiz bayram nedeniyle yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında saldın tedbirleri çerçevesinde tam kapanma olmuştu. Bu yıl çok şükür şimdi yoğunluk yaşanıyor ve işimiz iyi" dedi.

Müşteri Serkan Şentürk isimli çocuk ise bayramlar öncesinde tıraş olmanın gelenek halini aldığını söyleyerek, "Geçen yıl Bayramda sokağa çakma yasağı vardı. Şimdi bayram için rahat rahat tıraş oluyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kuaförlerde bayram yoğunluğu
Kuaförlerde bayram yoğunluğu

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Ramazan Bayramı, Malatya, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuaförlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika


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