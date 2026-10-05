Kübra Selin Turgut, Hırvatistan\'da U17 42 kiloda Balkan ikincisi oldu

Adıyamanlı milli güreşçi Kübra Selin Turgut, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda U17 Kadınlar 42 kilogram kategorisinde Balkan ikincisi oldu.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkan Besni Gençlik Spor Kulübü'nün 15 yaşındaki milli sporcusu Kübra Selin Turgut, U17 Kadınlar 42 kilogram kategorisinde mücadele etti. Rakipleri karşısında başarılı bir performans ortaya koyan Turgut, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak Balkan ikinciliği elde etti. Genç güreşçi, kazandığı dereceyle Besni'yi ve Adıyaman'ı uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Yaklaşık üç yıldır antrenörü Mehmet Bay eşliğinde çalışmalarını sürdüren Kübra Selin Turgut, düzenli ve disiplinli çalışmalarının karşılığını Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle aldı. Genç sporcunun başarısı Besni ve Adıyaman'da gurur yaşattı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, "Kübra Selin Turgut'u elde ettiği Balkan ikinciliğinden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Mehmet Bay'a, ailesine ve kulübüne teşekkür ediyor, sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.