Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirmek İçin Görüşmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirmek İçin Görüşmeler

Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirmek İçin Görüşmeler
19.06.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta küçükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı, üreticilerin beklentileri değerlendirildi.

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıel ve beraberindeki heyet, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kars'ta küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu, sektörde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Taraflar, koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, yetiştiricilerin talep ve beklentileri de değerlendirildi.

Toplantıda, Kars'ın hayvancılık potansiyeline dikkat çekilerek, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için destekleme politikaları, mera kullanımı, hayvan sağlığı hizmetleri ve yetiştiricilerin eğitim faaliyetleri gibi konular gündeme geldi.

Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıel, küçükbaş hayvancılığın ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, yetiştiricilerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla saha ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise ilin hayvancılık alanındaki güçlü konumuna vurgu yaparak, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini, sektörün gelişimi için kamu kurumları ve yetiştirici birlikleriyle iş birliğinin önem taşıdığını kaydetti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Enver Aydın, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirmek İçin Görüşmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:11:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirmek İçin Görüşmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.