Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirmek İçin Görüşmeler

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KARS (İHA) - Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıel ve beraberindeki heyet, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kars'ta küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu, sektörde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Taraflar, koyun ve keçi yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, yetiştiricilerin talep ve beklentileri de değerlendirildi.

Toplantıda, Kars'ın hayvancılık potansiyeline dikkat çekilerek, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi için destekleme politikaları, mera kullanımı, hayvan sağlığı hizmetleri ve yetiştiricilerin eğitim faaliyetleri gibi konular gündeme geldi.

Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıel, küçükbaş hayvancılığın ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, yetiştiricilerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi amacıyla saha ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise ilin hayvancılık alanındaki güçlü konumuna vurgu yaparak, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini, sektörün gelişimi için kamu kurumları ve yetiştirici birlikleriyle iş birliğinin önem taşıdığını kaydetti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARS