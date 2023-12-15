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Küçükçekmece Belediyesi 4,5 yılda 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi 4,5 yılda 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı

Küçükçekmece Belediyesi, sanatseverlere konserlerden sergilere, tiyatrolardan sinema ve söyleşilere kadar birçok kültür sanat etkinliğini ücretsiz sunarak 4,5 yılda 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı.

Küçükçekmece Belediyesi 4,5 yılda 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı
15.12.2023 - 10:16,  Güncelleme: 10:18
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Sanatseverlere konserlerden sergilere, tiyatrolardan sinema ve söyleşilere, geniş bir yelpazede pek çok kültür sanat etkinliğini ücretsiz sunan Küçükçekmece Belediyesi, 4 buçuk yılda 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı.

Her alanda olduğu gibi kültür- sanat alanında da önemli adımlar atan Küçükçekmece Belediyesi, toplumun refah düzeyini yükseltecek eğitim ve kültür-sanat projelerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kent sakinlerini, 4 buçuk yılda birbirinden farklı 2 bin 307 kültür-sanat etkinliğiyle buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, 1 milyon 186 bin 369 katılımla binlerce seyirci ağırladı.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ücretsiz etkinliklere; Atakent, Sefaköy ve Cennet Kültür ve Sanat Merkezleri ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Yaşar Kemal Sanat Evi, Kemal Paşa Semt Konağı, Güzel Sanatlar Akademisi ve Müzik Akademisi ev sahipliği yapıyor. İlçede yalnızca Küçükçekmecelilere değil tüm İstanbullulara geniş bir kültür sanat yelpazesi sunuluyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Aralık ayında da dopdolu bir etkinlik programını sanatseverlerle buluşturuyor. Çocuk ve yetişkin tiyatrolarından konserlere, söyleşiden sergilere her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklere, sanatseverler ücretsiz katılım sağlayacak.

Küçükçekmece'de bu ay Ali Baba ve Kırk Haramiler, Bir Don Kişot Macerası, Çok Şirin Patiler, Mızıkacılar Bremende, Eşit Masallar tiyatro oyunları çocuklarla buluşacak. Hakkı Ergök, Kemal Başar, Zeynep Gülmez gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı "Çılgın Zamanlar" oyunu Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yetişkin sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Başrollerini ünlü oyuncular Deniz Barut ve Deniz Hamzaoğlu'nun paylaştığı 'Gellert Tepesi'nde Düş ve Gerçek' isimli oyun ise Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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