Küçükçekmece'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

22.05.2026 10:55  Güncelleme: 11:07
Küçükçekmece Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde temizlik, sosyal destek, denetim ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm birimlerin sahada olduğunu belirtti.

Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda geçirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, bayram öncesinde temizlikten sosyal destek hizmetlerine, denetimlerden ilaçlama çalışmalarına kadar birçok alanda yoğun mesai harcıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülürken, çöp konteynerlerinin bakım ve yıkama işlemleri de titizlikle gerçekleştiriliyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla camilerde de detaylı temizlik çalışmaları devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise özellike ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini artırdı. Evde bakım hizmetleri kapsamında 65 yaş üstü, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik, tadilat ve tamirat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaş almış ve dezavantajlı vatandaşlara kuaförlük hizmeti sunularak bayram öncesinde kişisel bakım desteği sağlanıyor. Sosyal yardım almaya uygun vatandaşların Halk Market alışverişleri tamamlanırken, kıyafet ihtiyaçları da karşılanarak bayrama daha huzurlu girmeleri hedefleniyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelindeki fırın, market ve pastanelerde hijyen, fiyat etiketi ve gramaj kontrolleri gerçekleştiriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise kurban kesim alanlarında kesim işlemlerinin ardından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

"Çalışmalarımız titizlikle devam ediyor"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Komşularımızın bayramı huzur, sağlık ve güven içerisinde geçirebilmesi için belediyemizin tüm birimleriyle sahadayız. Temizlikten sosyal yardımlara, denetimlerden bakım hizmetlerine kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı bir bayram diliyor, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

