Küçükçekmece Belediyesi'nden Personel İçin Ergonomi ve İşitme Denge Eğitimi - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi'nden Personel İçin Ergonomi ve İşitme Denge Eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi\'nden Personel İçin Ergonomi ve İşitme Denge Eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, personele yönelik 'Ergonomi ve İşitme Denge' eğitimi düzenledi. Eğitimde vertigo, omurga sağlığı ve bilgisayar başındaki duruş bozuklukları hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verildi.

19.02.2025 11:57  Güncelleme: 12:02
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Küçükçekmece Belediyesi personele yönelik 'Ergonomi ve İşitme Denge' eğitimi düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik 'Ergonomi ve İşitme Denge' eğitimi düzenledi. Belediye binası çok amaçlı salonda düzenlenen eğitimde; gündelik hayatı kolaylaştıracak egzersizler uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde Uzman Odyolog Begüm Sultan Akar ve Fizyoterapist Halime Şen; "Vertigo nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tanı konulur, tedavisi mümkün müdür, omurga sağlığı için neler yapılmalı, nasıl oturulmalı, nasıl ayakta durmalı, duruş bozuklukları ve bilgisayar başında çalışanlar nelere dikkat etmeli?" gibi konularda ayrıntılı bilgi verdi. Günümüzde giderek artan vertigo vakalarının sebeplerine değinen Begüm Sultan Akar, "Vertigo hastalığını özellikle yoğun tuz kullanımı, fazla kafein ve çay tüketilmesi olumsuz etkiliyor" dedi.

"Artık vertigo hastalığında tanı koyabileceğimiz cihazlar var"

Bilinenin aksine vertigonun tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Odyolog Begüm Sultan Akar, "Eskiden vertigo hastalığı tanımlanamıyordu ancak artık elimizde VNG gibi tanı koyabileceğimiz cihazlar var. Vertigonun çeşitleri var. Biz hastada hangi çeşidi varsa onu buluyoruz ve ona göre tedavi yöntemi uyguluyoruz. Kişiye özel programlanan egzersizlere dayalı vertibüler rehabilitasyon dediğimiz yöntem mevcut" dedi.

Fizyoterapist Halime Şen ise masa başında çalışanlar için tavsiyelerde bulunarak, "Özellikle bilgisayarın monitör kısmı göz hizasında olmalı. Sandalye boya göre ayarlanmalı. Sandalyeye tam yaslanılmalı. Yarım saatte bir mola verilmeli. Su tüketimine dikkat edilmeli ve hayatımıza hareket katmamız gerekli" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi'nden Personel İçin Ergonomi ve İşitme Denge Eğitimi - Son Dakika

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