Küçükçekmece Belediyesi Personeline 'Temel Afet Bilinci' Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükçekmece Belediyesi Personeline 'Temel Afet Bilinci' Eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi Personeline \'Temel Afet Bilinci\' Eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, personelin muhtemel afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla 'Temel Afet Bilinci' eğitimi düzenledi. Eğitimde, afetler öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler ayrıntılı olarak anlatıldı.

22.05.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi personeli muhtemel afetlere karşı bilgilendirmek amacıyla 'Temel Afet Bilinci' eğitimi düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi, personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurum içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Personeli muhtemel afetlere karşı bilgilendirmek amacıyla belediye binasında 'Temel Afet Bilinci' eğitimi düzenlendi.

Afet İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde; Afet İşleri Müdürlüğü personeli Ünal Ülker yangın, deprem, sel gibi afetler öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenleri ayrıntılı olarak anlattı.

Afet İşleri Müdürlüğü personeli Ünal Ülker eğitimde; "Amacımız afetler hakkında daha bilinçli bir toplum oluşturmak ve temel afet bilincini aşılamak. İnsanlar bir afete yakalandıkları ya da şahit oldukları zaman kendini koruyabilmeli ve müdahale edebilmeli. Eğitimlerimiz kurum içi olarak sınırlı kalmıyor, ilçedeki okullarda da eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tahliye tatbikatları yaparak öğrencilerin küçük yaşta alışkanlık kazanmalarını sağlıyoruz. Özellikle bir deprem ülkesi olarak oturduğumuz yapıların güvenliğinden emin olmalı, evlerimizdeki risk unsuru olabilecek eşyaları ortadan kaldırmalı ve ilk 72 saat hayatta kalabilmek için deprem ve afet çantası hazırlanmalı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Personeline 'Temel Afet Bilinci' Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
10:05 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için veda töreni düzenlendi İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyet için veda töreni düzenlendi
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi Personeline 'Temel Afet Bilinci' Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement