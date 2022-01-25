Üye Girişi
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor

25.01.2022 15:57
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor

Küçükçekmece Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle mama bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle mama bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede birçok noktada bulunan mama ve beslenme odaklarına düzenli aralıklarla mama takviyesini sürdürüyor.

Besin bulamayacakları yerlere de mama takviyeleri yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi kedilerin barınıp beslenebilmeleri için ilçedeki 21 ayrı noktada site içlerinde kedi evleri konuşlandırdı. Yine bölgede yaşayan kedi ve köpeklerin beslenebilmeleri için 15 adet besleme odağı ilçenin değişik noktalarındaki park ve meydanlarda yer alıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde ekipler, bu odaklara ve hayvanların besin bulamayacakları noktalara mama kapları içerisinde mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

"Onları unutmayın"

Soğuktan korunmanın tüm canlılar için önemli olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Kış mevsiminde sokak hayvanlarına yardımcı olmak sanılandan çok daha kolay. Vatandaşlarımız, evde yaptıkları yemedikleri yemekleri çöpe atmak yerine plastik kaplara koyarak sokak hayvanlarına verebilir. Elbette, bu yemeklerin bozulmamış olmasına dikkat etmeli ve su desteği vermek de unutulmamalı. Bu soğuk havalarda bir sokak hayvanını sahiplenmek isterseniz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret edebilir, sokakta muhtaç gördüğünüz zor durumdaki bir can dostumuza yardımcı olmak isterseniz 444 4 360 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor
Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor

YORUMLAR
500

Küçükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanları, Veteriner, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika


Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak         
16:03
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
15:54
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
15:53 Cüneyt Özdemir uçakta 10 saat mahsur kalan yurttaşı dinledi: Bir otobüs gelip alamadı mı sizi?
15:45 Pfizer ve BioNTech, Omicron varyantı için aşı deneylerine başladı
15:43 Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM otoyolları dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı
15:35 İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak
15:29 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında
15:24 Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!
15:21 Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı
15:12 Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı
15:01 THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu
14:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 16:09:26. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement