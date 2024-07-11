Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalar Yürütüyor - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalar Yürütüyor

Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalar Yürütüyor

Küçükçekmece Belediyesi, yaz günlerinde sokak hayvanlarının sıcak hava dalgalarından etkilenmemesi için çalışmalar yürütüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklardaki ve yeşil alanlardaki su ve mama istasyonlarının düzenli aralıklarla bakım ve temizliğini gerçekleştirerek, taze su ve mama takviyesinde bulunuyor.

11.07.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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Küçükçekmece Belediyesi, yaz günlerinde sokak hayvanlarının sıcak hava dalgalarından etkilenmemesi için çalışmalar yürütüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, parklardaki ve yeşil alanlardaki su ve mama istasyonlarının düzenli aralıklarla bakım ve temizliğini gerçekleştirerek, taze su ve mama takviyesinde bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının sıcak hava dalgalarından etkilenmemesi için tüm imkanları kullanıyor. Ekipler, parklardaki ve yeşil alanlardaki su ve mama istasyonlarının düzenli aralıklarla bakım ve temizliğini gerçekleştiriyor. Ayrıca sokak hayvanlarına taze su ve mama takviyesinde bulunuyor. Öte yandan, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde can dostlara yönelik hizmetler devam ediyor. Kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve sahiplendirme gibi hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının hastalıklarının tedavileri ve gerektiğinde operasyonlarını gerçekleştirerek, kısırlaştırma işlemleri ile sağlıklı bir yaşama kavuşturuyor. Bu süreçlerin ardından öncelikle sahiplendirme yapılarak, sahiplendirilemeyen hayvanlar ise doğal yaşam alanlarına geri bırakılarak hayatlarına devam etmeleri destekleniyor.

"Doğayı bizimle paylaşan can dostlarımızın yaşam hakkına hep birlikte sahip çıkalım"

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Çiğdem Eral, sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Şehirleşmiş alanlar oluşturan bizler, sokaklardaki can dostlarımızın sıcak hava dalgalarından etkilenmesini önlemek için onlara gölgelik alanlar ve su temin etmeliyiz. Vatandaşlarımız kapı önlerine, bahçelere ve sokaklara temiz su kapları bırakarak kedilerimize ve köpeklerimize su takviyesinde bulunabilirler. Ayrıca, pencere ve balkonlara kuşlar için temiz ve soğuk su bırakmak da çok önemlidir. Doğayı bizimle paylaşan dostlarımızın yaşam hakkına hep birlikte sahip çıkmalıyız. Küçük adımlarla onların hayatta kalma mücadelesine destek olabiliriz. Tüm Küçükçekmecelilerin bu konuda duyarlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Çalışmalar Yürütüyor - Son Dakika

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