Küçükçekmece Belediyesi Temizlik Personeli Türk Bayrağını Çöpten Çıkardı

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Küçükçekmece'de ilçe belediye temizlik personeli, konteyneri boşaltacakları esnada çöpe atılan Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı. Türk bayrağını çıkararak çöp toplama aracına asan personelin, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Belediyesi temizlik personeli, Fatih Mahallesi Aziz Sancar Caddesi'nde bulunan çöp konteynerini boşaltmaya gitti. Temizlik personeli o esnada çöpün içine atılmış Türk bayrağını fark etti. Hemen çöp konteynerinin içinden Türk bayrağını çıkaran temizlik personeli, bayrağı aracın sürücüsüne götürdü. Türk bayrağını alan sürücü, çöp toplama aracına bayrağı astı. Temizlik personelinin takdir toplayan davranışı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, temizlik personelinin çöpten çıkardığı Türk bayrağını sürücüye götürdüğü, sürücünün ise bayrağı çöp toplama aracına astığı görülüyor. - İSTANBUL