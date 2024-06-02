Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili Bakan Özhaseki'den açıklama - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili Bakan Özhaseki'den açıklama

Küçükçekmece\'de çöken binayla ilgili Bakan Özhaseki\'den açıklama

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada, binanın 36 yıl önce inşa edildiği ve daha sonra kaçak olarak 1,5 kat eklemesi yapıldığını belirtti. Bakan, incelemelerin devam ettiğini ve yapılan müdahalelerin binanın statiğini bozduğunu ifade etti.

02.06.2024 13:11
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" dedi.

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, " İstanbul'umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili Bakan Özhaseki'den açıklama - Son Dakika

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