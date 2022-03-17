Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor

17.03.2022 10:24
Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Savunma Amirliği ekipleri, muhtemel deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdürürken ilçede yeniden revize edilen afet toplanma alanları sayısı da 61'den 211'e yükseltildi.

Küçükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Savunma Amirliği ekipleri, muhtemel deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdürürken ilçede yeniden revize edilen afet toplanma alanları sayısı da 61'den 211'e yükseltildi.

Küçükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Savunma Amirliği ekipleri, muhtemel deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. AFAD ve Jandarma ile koordineli çalışarak, 53 personelle faaliyetlerini sürdüren ekipler; afetle mücadele, farkındalık, ilk yardım ve arama-kurtarma eğitimlerine devam ediyor. Afetlere yönelik çalışmalarına hız verilen ilçede, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeniden revize edilen afet toplanma alanları sayısı da 61'den 211'e yükseltildi.

"Muhtemel afetlere karşı hazırlığımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Afetlere karşı bilinçli bir toplum için faaliyetleri sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sivil Savunma Amirliği ekiplerimiz belediyemizde çalışan gönüllü personellerimizden oluşuyor. 16 balık adam olmak üzere toplam 53 personelimiz afet bölgelerinde canla başla özveriyle görev yaparken, öte yandan eğitimlerle ve katıldıkları tatbikatlarla hem kendilerini hem vatandaşlarımızı afetle mücadeleye hazırlıyor. Küçükçekmece'yi tüm muhtemel afetlere hazır halde tutmak, yaşanılacak kayıpları en aza indirgemek ve afet kriz yönetimini iyileştirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

31 adet afet istasyonu her mahalleye konuşlandırıldı

Türkiye'nin dört bir yanındaki afetlere hızlı ve operasyonel bir şekilde müdahale ederek pek çok hayata dokunan Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, aldıkları eğitimlerle ve uygulamalı tatbikatlarla kadrosunu güçlendiriyor. Ekipler, akredite, temel afet bilinci, arama kurtarma, dalış ve ekipman kullanımı eğitimlerini sürdürürken, ilçe genelinde de afet hazırlık çalışmaları hız kazandı. Küçükçekmece Belediyesi her mahalleye olacak şekilde toplamda 31 adet afet istasyonu konteyneri yerleştirdi. Konteynerlerde afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek malzemeler yer alıyor.

Sivil Savunma Amirliği tarafından Küçükçekmece Belediyesi personeline yönelik olarak "Acil Durum Afet Eğitimi" düzenlendi. Çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde deprem tatbikatına da yer verildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor
Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor
Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor
Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor
Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor
Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor
Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor

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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Küçükçekmece Belediyesi, Arama Kurtarma, Küçükçekmece, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de muhtemel afetlere karşı hazırlıklar aralıksız devam ediyor - Son Dakika


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