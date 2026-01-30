Küçükçekmece\'de "Sevgi İzi Projesi" ile özel bireyler güvende

Engelli bireylerin kaybolma riskine karşı oluşturulan "Sevgi İzi Projesi"nin Küçükçekmece Belediyesi tarafından lansmanı yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen "Sevgi İzi Projesi"nin lansmanı yapıldı. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, özel gereksinimli bireyler ve aileleri katıldı. Proje kapsamında otizmli çocuklar, zihinsel engelli bireyler, Alzheimer veya Demans hastaları gibi bireylerin kollarına ve bileklerine dövme olarak yazılan kodlarda bireylerin bilgileri yer alırken kaybolma gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yaşanan kaybolma durumunda kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili rakam sayesinde elde edilerek sistem üzerinden yakınına ulaştırılması sağlanıyor.

"Engelli bireylerimizin kollarına ve bileklerine dövme yapılarak faaliyete geçirilen bir uygulama"

Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, "Sevgi İzi Projesi kaybolma riski taşıyan engelli bireylerimizin kollarına ve bileklerine dövme yapılarak faaliyete geçirilen bir uygulama. İlçemizde kaybolma riski taşıyan bireylerimizin, ailelerine daha kısa sürede ulaşabilmesi için yapılan bu projeyi belediyemizde ücretsiz olarak hayata geçiriyoruz" dedi.

"Sevgi İzi projesi çok kıymetli, isteriz ki herkes yaptırsın"

Projeyle ilgili konuşan anne Hacer Cantürk, "18 yaşında bir özel çocuk annesiyim. Oğlum otizmli, işitme engelli aynı zamanda okul aile birliği başkanı olduğum için birçok öğrencimize ulaşma şansımız oldu. Sevgi İzi projesi çok kıymetli, isteriz ki herkes yaptırsın" ifadelerini kullandı. Projeye ilişkin konuşan ebeveyn İlker Kaynakdemir ise, "Bu etkinlikten okulumuz vasıtasıyla haberdar oldum. Küçükçekmece Belediyesi böyle bir proje yapıyormuş, çocuğumuzun kaybolmasından çok korkuyorduk projeyi duyunca çok sevindik, hemen evladımızın adını listeye yazdırdık" dedi.

"Sevgi İzi yaptırmaya karar verdik, daha önce bir kayıp vakası yaşadık"

Oğlunun otizmli olduğunu aktaran anne Duygu Polat, "Oğlum 7 yaşında, otizmle savaşıyoruz Sevgi İzi yaptırmaya karar verdik. Daha önce bir kayıp vakası yaşadık, biraz korktuk, belediyemize bu proje için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL