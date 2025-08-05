Küçükçekmece Macera Parkları Yaz Aylarında Ziyaretçileri Ağırlıyor

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Küçükçekmece Belediyesi Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkı, yaz aylarında macera tutkunlarına nefes kesen bir eğlence sunuyor. Eğlencenin ve maceranın yaşandığı macera parklarından son 3 ayda 2 bin 200 kişi yararlandı.

Özellikle gençler ve gruplar arasında büyük ilgi gören Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkları ziyaretçilerine; heyecan, adrenalin başarı gibi duyguları yaşatması bakımından eşsiz bir deneyim sağlıyor. Ziyaretçiler heyecan verici etaplarda hem eğlenip hem de denge dikkat becerilerini kullanarak keyifli bir gün geçiriyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan parkurlar, survıvor tarzı engeller, tırmanma duvarları, halat köprüleri ve daha birçok heyecan verici etap, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Eğlenceli parkurlarda zaman geçirmek isteyenler, randevularını hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında 444 4 360/ 8930 numaralı dahili hattan oluşturabilir.

Başvurular macera parklarına yapılıyor

Katılmak isteyen vatandaşların 120 cm üzeri ve 120 kilonun altında olma kriterini karşılaması gerekiyor. Yeşil ve doğayla iç içe eğlenmek isteyenler vatandaşlar, Ekim ayının sonuna kadar açık olan Soğuksu Macera Parkı'ndan 0212 541 77 08 numaralı telefondan, Selçuklu Macera Parkı'ndan ise 0212 302 77 78 numaralı telefondan randevu alabilir. - İSTANBUL