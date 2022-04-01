KUDAKA projeleri hazırlama teknikleri ve çalışma süreci - Son Dakika
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KUDAKA projeleri hazırlama teknikleri ve çalışma süreci

01.04.2022 13:27
KUDAKA projeleri hazırlama teknikleri ve çalışma süreci

Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından günü "KUDAKA Projeleri Hazırlama Teknikleri ve Çalışma Süreci" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından günü "KUDAKA Projeleri Hazırlama Teknikleri ve Çalışma Süreci" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Seminer, Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt'un açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel sekreteri Oktay Güven ve uzman ekibinden Cihat Çiftçi tarafından KUDAKA projeleri, proje hazırlama, uygulama yöntemleri ve proje destekleri hakkında bilgiler aktarılıp Oltu'da görev yapan akademisyenler ile iş insanlarına sunum gerçekleştirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Oltu'da hazırlanması düşünülen projelere yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan bu etkinliğe Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Müdür Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Keziban Selçuk, Arş. Gör. Dr. Serpil Sümer, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Mustafa Altun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, Oltu Sanayi Organize Sanayi Müdürü Salih Hocaoğlu, Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Akbulut, Oltu Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Çelebi ile iş dünyasının yetkilileri katıldı. - ERZURUM

KUDAKA projeleri hazırlama teknikleri ve çalışma süreci
KUDAKA projeleri hazırlama teknikleri ve çalışma süreci

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Yeşilyurt, Araştırma, Çiftçi, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KUDAKA projeleri hazırlama teknikleri ve çalışma süreci - Son Dakika


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