KÜKAD, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Elini Uzatıyor - Son Dakika
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KÜKAD, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Elini Uzatıyor

KÜKAD, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Elini Uzatıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Dernek tarafından hazırlanan 300 adet erzak kolisi ve adak eti ile ekmek hayrı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yardımların, toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Dernek yetkilileri, Ramazan boyunca daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

13.03.2024 12:35
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, (KÜKAD) her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Dernek tarafından hazırlanan 300 adet erzak kolisi ve adak eti ile ekmek hayrı, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bu yardımların, toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dernek, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine, yetim ve öksüz çocuklara iftar yemeği verme hazırlıklarına başladı. Bu çerçevede, toplumun yardımsever bireylerinden destek ve katkıların beklediği belirtildi. Dernek yetkilileri, herkesin yardımlarıyla Ramazan boyunca daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KÜKAD, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Elini Uzatıyor - Son Dakika

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