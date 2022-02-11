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Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan - Son Dakika

Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan

11.02.2022 11:49
Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kültür Yolu Projesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ödülleri kapsamında 'Restorasyon' alanında en iyi proje seçildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kültür Yolu Projesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ödülleri kapsamında 'Restorasyon' alanında en iyi proje seçildi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nca İstanbul Hilton Otel'de düzenlenen ödül töreninde 35 şehirden toplam 133 proje değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kültür Yolu Projesi "Anadolu Ödülü"ne layık görüldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen adına Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan aldı.

Koçan, törende yaptığı konuşmada, "Erzurum'un tarihi dokusu ve kültürel mirasını koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi'nin çok özel projeleri var. İşte bunlardan biri de kuşkusuz Kültür Yolu Projesi'dir. Geçmişi gelecekle buluşturma, gelenek ve yeniliği birleştirme, yerelden evrensele giden yolda kültürel mirasa sahip çıkma alanında ortaya konan Kültür Yolu Projemizle şehir tarihini tabiri yerindeyse gün yüzüne çıkardık. Bizi bu ödüle layık gören bilim insanlarına, kıymetli jüri üyelerine ve Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu Sayın Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a Sayın Başkanımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan
Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan
Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan

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Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Restorasyon, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür Yolu Projesi'ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı'ndan - Son Dakika
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