Kültürel Mirası Geleceğe Taşımak

Türk Mimar Sinan Genim, Tunus'ta düzenlenen ve restorasyon deneyimlerini paylaştığı konferansta, kültürel mirasın korunmasının geçmişi dondurmak değil, geçmişten devralınan değerleri çağdaş yaşamla buluşturarak geleceğe taşımak anlamına geldiğini ifade etti.

Tunus İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yapılar, Tasarım ve Topluluklar Araştırma Laboratuvarı (LR21ES16) tarafından "Dünyadan Mimari Eser Restorasyonu Deneyimleri" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, akademisyenler, araştırmacılar, mimarlar, öğrenciler ve kültürel miras alanına ilgi duyan çok sayıda davetli katıldı.

"Kültürel mirasın korunması, geçmişten devralınan değerleri çağdaş yaşamla buluşturarak geleceğe taşımaktır"

Konferansın konuşmacısı olan Türk mimar ve restorasyon uzmanı Dr. Sinan Genim, farklı ülkelerdeki restorasyon uygulamalarından örnekler sunarak tarihi yapıların korunması, yeniden işlevlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Restorasyonun yalnızca fiziksel koruma faaliyetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Genim, tarihi yapıların insan yaşamının bir parçası olarak varlığını sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Kültürel mirasın korunmasının, geçmişi dondurmak değil, geçmişten devralınan değerleri çağdaş yaşamla buluşturarak geleceğe taşımak anlamına geldiğini ifade etti. İspanya, İtalya, Avusturya ve Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarından örnekler paylaşan Genim, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinin kültürel yaşamı canlandırmanın yanı sıra ekonomik kalkınmaya ve turizmin gelişmesine de katkı sunduğunu belirtti.

Konferans kapsamında Türkiye ve Tunus arasında kültürel mirasın korunması, restorasyon alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımı ile akademik iş birliği imkanları da ele alındı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da restorasyon ve kültürel miras alanlarında Türkiye'nin sahip olduğu bilgi birikiminin akademik iş birlikleri aracılığıyla Tunus ve Kuzey Afrika ülkeleriyle paylaşılmasının önemine işaret etti. Demircan, üniversiteler arası iş birliklerinin ve ortak akademik çalışmaların iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. - TUNUS