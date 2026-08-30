Kumlu'da İnekler Sulama Kanalından Kurtarıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan 2 inek, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi'nde ahırından çıkan 2 inek, bölgedeki bir sulam kanalına düştü. Durumu fark eden sahibi, inekleri çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, inekleri bulunduğu yerden çıkardı.