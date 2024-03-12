Kumluca Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başladı

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Kumluca Belediyesi, 11- Mart-9 Nisan arasında her yaştan ilçe sakininin Ramazan geleneklerini doyasıya yaşayabileceği etkinlikler düzenliyor.

Kumluca Belediyesi'nin Ramazan etkinlik programlarının ilk günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 'Çocuklarla ve Maskotlarla Eğlenceli Danslar' programına katılan çocuklar, keyifli saatler geçirdiler.

Ramazan ayı geleneklerini yaşatan en önemli unsurlardan 'Karagöz ile Hacivat/Gölge Oyunu'na da Kumlucalı aileler yoğun katılım gösterdi.

Başkan Mustafa Köleoğlu, "Kıymetli çocuklarımız ve kıymetli aileleri, hepinizin Ramazan-ı şerifleri mübarek olsun. Bizim çocuklarımız, büyük ailemizin birer üyesidir. Çocuklarımıza her zaman çok değer veririz. Ramazan ayı boyunca ramazan şenlikleri kapsamında iftardan sonra bütün programlarımız devam edecek. Bütün ailelerimize sevgilerimi sunuyorum. Biz geleneklerimize bağlı bir toplumuz. Biz Ramazanları bir araya gelmek ve güzellikleri paylaşma ayı olarak görüyoruz. İbadetlerimizi yaptıktan sonra bir arada çocuklarımızı eğlendirmiş olmanın mutluluğu paha biçilemez" dedi.