Kumluca'da yüzme alanlarında denetim yapıldı

Yerel

Kumluca'da suda boğulma olaylarına karşı Kumluca Kaymakamlığı İlçe Denetleme Komisyonu tarafından yüzme alanı olan plajlarda denetim yapıldı.

Kumluca Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitimi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından temsilcilerden oluşan Denetim Komisyonu üyeleri, Kumluca'da suda boğulma olaylarına karşı plajlarda denetim yaptı.

Hotel sahil tesislerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Komisyon Başkanı Erol Koca başkanlığında toplanan komisyon üyeleri, Kumluca ve Adrasan'da yüzme alanında bulunan toplam 10 can kurtarma kule noktasına denetimlerde bulundu. Komisyon üyeleri denetimlerde gereken tedbirler hakkında kontroller yaptı. Cankurtaran çalışanlarının kendi bölgelerinde hazır bulunup bulunmadığı ve malzemelerin tam teşekküllü olup olmadığı ve çalışanların çalışma şartlarını yerine getirip getirmediği konusunda kontroller yapıldı.

Komisyon Başkanı Erol Koca, Kumluca'da yaz boyunca denetimlerinin süreceğini, eksikleri olan kurumlara, işletmelere gereken uyarıların yapılacağını bildirdi. - ANTALYA