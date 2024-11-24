Kumluca Kaymakamlığına Yeni Atama

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Kaymakam Tekin Erdemir'in Tokat Vali Yardımcılığına atanması ile boş kalan Kumluca Kaymakamlığına atanan Aydın Sultanhisar kaymakamı Bahadır Güneş görevine başladı.

Kaymakam Bahadır Güneş'i daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Güneş, "Devletimizin bize tanıdığı görev süremiz içinde ilçemize faydalı işler yapmak için gayret edeceğiz. Kumluca halkı ile birlikte güzel hizmetler yapacağız" dedi. - ANTALYA