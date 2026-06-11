KÜN Koleksiyon Yarışması Kazananları Açıklandı - Son Dakika
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KÜN Koleksiyon Yarışması Kazananları Açıklandı

KÜN Koleksiyon Yarışması Kazananları Açıklandı
11.06.2026 13:32
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Kapadokya Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada kazanan tasarımlar ve ödüller belirlendi.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından öğrencilerin becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen 'KÜN Koleksiyonunu Sen Tasarla' yarışmasının kazananları belli oldu.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) öğrencilerinin üretimleriyle şekillenecek koleksiyon ürünlerini belirlemek amacıyla düzenlenen yarışmada; başvuru, jüri değerlendirmesi ve sosyal medya oylaması aşamalarının ardından dereceye giren tasarımlar açıklandı. 16 Mart'ta başlayan yarışma kapsamında öğrenciler; tişört, kupa, termos ve şapka kategorilerinde Kapadokya Üniversitesinin değerlerini, vizyonunu ve gençlik ruhunu yansıtan özgün tasarımlar hazırladı. Yarışmaya tişört kategorisinde 18, kupa kategorisinde 15, şapka kategorisinde 11 ve termos kategorisinde 11 olmak üzere çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda her kategoride 3 tasarım finale kalırken, toplam 12 tasarım öğrencilerin oylarına sunuldu. Finalist tasarımlar, 9 Haziran tarihinde Kapadokya Üniversitesinin resmi Instagram hesabında gerçekleştirilen ve 24 saat süren sosyal medya oylamasıyla değerlendirildi. Oylama süresince toplam 261 yorum yapılırken, 257 tekil kullanıcı oy kullandı. Yarışma kurallarına uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda 249 oy geçerli sayılırken, mükerrer veya kurallara uygun olmayan 12 oy değerlendirme dışı bırakıldı. Sosyal medya oylaması sonucunda kupa kategorisinde İpek Bölgi'nin tasarımı 121 oyla, şapka kategorisinde Rümeysa Şen'in tasarımı 168 oyla, termos kategorisinde İpek Bölgi'nin tasarımı 159 oyla ve tişört kategorisinde Nehir Canıtez'in tasarımı 149 oyla birinci seçildi. Yarışmada iki farklı kategoride birincilik elde eden İpek Bölgi, hem kupa hem de termos kategorilerinde en fazla oyu alan tasarımların sahibi oldu.

Her kategoride birinci olan tasarımın sahibi 10 bin lira ödül kazanmaya hak kazanırken, dereceye giren tasarımların KÜN Koleksiyonunda yer alacağı ve üniversitenin tanıtım faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KÜN Koleksiyon Yarışması Kazananları Açıklandı - Son Dakika

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