Kunduracı Usta\'dan Meslek Eğitimi Çağrısı

Şanlıurfa'da 53 yıldır kunduracılık mesleğini sürdüren Aziz Atlıoğlu, ailelere çocuklarının geleceğini düşünerek onları meslek öğrenmeye teşvik etmeleri çağrısında bulundu.

Yarım asrı aşan meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini belirten Aziz Atlıoğlu, son yıllarda ailelerin çocuklarını meslek öğrenmeye yönlendirmediğini, bu nedenle birçok el sanatında çırak bulunamadığını ifade etti. "Okuyabilen elbette okusun. Ancak okumak istemeyen çocuklar da boşta kalmamalı. Aileler onları bir ustanın yanına versin, bir meslek öğrensin" diyen Atlıoğlu, meslek sahibi olmanın gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ve geleceğe güvenle hazırladığını söyledi. Meslek öğrenmenin gençler için en değerli yatırım olduğunu vurgulayan Atlıoğlu, "Bir meslek altın bileziktir. İnsan ömür boyu ekmeğini bu sayede kazanabilir. Bugün birçok sektörde çırak bulunamıyor. El sanatlarının yaşaması ve üretimin devam etmesi için gençlerin meslek edinmesi şart" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA