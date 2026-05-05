Künkcü, AYESOB'un Yeniden Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Künkcü, AYESOB'un Yeniden Başkanı Seçildi

Künkcü, AYESOB\'un Yeniden Başkanı Seçildi
05.05.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet Ali Künkcü, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başkanı olarak yeniden seçildi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AYESOB) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muhammet Ali Künkcü, delegelerin büyük desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

AYESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula çok sayıda meslek odası başkanı ve oda üyesi katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptı. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Muhammet Ali Künkcü ile Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç delegelerin oyuna sunuldu. Birliğe bağlı 82 odadan toplam 601 delegenin katıldığı genel kurulda 590 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 5'i geçersiz sayılırken, mevcut başkan Künkcü 405 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Semih Özmeriç ise 180 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda büyük sevinç yaşanırken, Künkcü, kazananın Aydın esnafı olduğunu ifade etti. Yeniden göreve seçilen Künkcü, önümüzdeki dönemde de Aydın'daki esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü, mesleki gelişim ve birlik çalışmalarına yönelik projelerin süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Künkcü, AYESOB'un Yeniden Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:46:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Künkcü, AYESOB'un Yeniden Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.