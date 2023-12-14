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Kupanın sahibi o lise oldu

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Gençler A Erkek Basketbol müsabakaları 3'üncülük ve final maçları tamamlandı.

Kupanın sahibi o lise oldu
14.12.2023 - 10:47,
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Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri Gençler A Erkek Basketbol müsabakaları 3'üncülük ve final maçları tamamlandı.

Müsabakalara katılım sağlayan Bozüyük Borsa Anadolu Lisesi şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Lisesi 2'incilikle tamamlayarak gümüş madalya sahibi olurken, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ise 3'üncülükle tamamlayarak bronz madalya sahibi oldu. Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Müsabakalara katılım sağlayan sporculara, antrenörlere ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Yetenekli sporcularımızın başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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