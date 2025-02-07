Küplü Köyü Muhtarı Minibüs Zamlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Küplü Köyü Muhtarı Minibüs Zamlarına Tepki Gösterdi

Küplü Köyü Muhtarı Minibüs Zamlarına Tepki Gösterdi

Bilecik Belediye Meclisi'nde kabul edilen şehir içi minibüs tarifelerine tepki gösteren Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, öğrenci fiyatlarının indirilmesini talep etti. Meclisteki oylama sonrası öğrencilerin ulaşım ücretlerinin artmasına karşı çıkan muhtar, ihtiyaç sahibi ailelerin yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

07.02.2025 12:36  Güncelleme: 12:38
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Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, dün Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul edilen şehir içi minibüs tarifelerinin zamlarına tepki göstererek, "Küplü köyünden okulların kapanışına kadar öğrenci fiyatlarını 25 liradan 20 liraya alsınlar" dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen Bilecik Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı ikinci birleşiminde Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edilen şehir içi dolmuş ücretlerine ilişkin zam talebi karara bağlandı. AK Parti ve MHP'nin çekimser kaldığı oylamada CHP grubunun 'Kabul' oylarıyla şehir içi dolmuş ücretlerine oyçokluğuyla zam yapıldı. Buna göre, şehir içi: tam 25 TL, öğrenci 20 TL Yüksek Hızlı Tren, yeni otobüs terminali ve Gölpark: tam 30 TL, öğrenci 25 TL, Küplü, Başköy ve Gülümbe Köylerine tam 28, öğrenci 25 TL olarak belirlendi. H6 (okullar bölgesi): tam 23 TL, öğrenci 18 TL şeklinde oldu. Osmangazi Mahallesi TOKİ'den Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Yeni Otobüs Terminali'ne gidiş-dönüşlerde, ayrıca Başköy ve Küplü Köyü'nden İstasyon Mahallesi'ne gidiş-dönüşlerde şehir içi tam ve öğrenci tarifeleri uygulanacak.

"Küplü köyünden okulların kapanışına kadar öğrenci fiyatlarını 25 liradan, 20 liraya alsınlar"

Bu yapılan zamlar sonrasında Küplü, Başköy ve Gülümbe köylerine taşıma ücretinin tam 28, öğrenci 25 TL olmasına tepki gösteren Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, "Küplü Köyü'nden kent merkezine giden öğrenci 25 lira, tam 28 lira, olmuş. Sevgili dostlar; minibüsçü arkadaşların 14 aydır zam yapmadığını biliyorum ve buradan şunu söylemek istiyorum. Bütün minibüsçü arkadaşlar verdikleri, aldıkları zamlarda haklı. Benim şuarada bir eleştirim olacak. Benim köyüm de dahil inanılmaz derece de bedavaya binenler var. İhtiyacı olanlar minibüse binsin, ama günde bir kere binsin. Benim köyde de günde 2 kere, 3 kere minibüse binenler var. Bu bedavacılar yüzünden bu kadar fiyatlar yükseliyor. Ben buradan Bilecik Belediyesine de söylüyorum; Küplü köyünde kime kart verdiyseniz, o kartların isimlerini bana yönlendirin ihtiyacı olan ve ya olmayanları ben belirleyeyim size bildireyim. Dolayısıyla bunların bedava gitmesinden dolayı benim buradaki; diğer vatandaşlarım, öğrencilerim etkileniyor. Bunun yanı sıra; müdür arkadaşlarımdan, yönetici kurumlardan bir ricam var. Okulların kapanışına kadar öğrenci fiyatlarından 25 liradan 20 liraya alsınlar küplü köyünden. Onlardan bunu rica ediyorum. Çünkü üç tane öğrencisi olan aile var. 18 liradan yukarı 25 lira biraz fazla olmuş. Ben ne zenginler gördüm ki kartla gidiyorlar, burada başka vatandaşların haklarını yiyorlar. O yüzden lütfen bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Bilecik Belediyesinin de bu konu da elini taşın altına koymasını istiyorum. Tekrar minibüsçü arkadaşlara rica ediyorum, minibüs fiyatlarını tekrar bir ele alsınlar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küplü Köyü Muhtarı Minibüs Zamlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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