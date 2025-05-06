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Kur'an-ı Kerim'in Anlamı ve Yarışmalar

Kur\'an-ı Kerim\'in Anlamı ve Yarışmalar

Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın ve yaşamanın önemine vurgu yaptı, yarışmalara katıldı.

06.05.2025 15:34
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmek, nihai hedef budur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile düzenlenen "Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali"ne katıldı.

"Kur'an ile ilgili meselelerin konuşulduğu yerde rahmet vardır"

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Başkan Erbaş, "Yarışmaların en hayırlısındayız. Kur'an-ı Kerim ile ilgili meselelerin konuşulduğu yerde, her zaman rahmet ve bereket vardır. Efendimiz (Sallallahü teala leyhi ve sellem) öyle buyuruyor; 'Nerede Kur'an-ı Kerim konuşuluyorsa Kur'an-ı Kerim okunuyorsa Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyorsa orada bulunan topluluğun üzerine melekler kanatlarını gererler ve rahmet yağdırırlar.' İnşallah şu an da bu rahmetin sağanak sağanak yağdığını hissediyoruz" dedi.

Allah'ın Kur'an-ı Kerim-i "Tertil ile okuyunuz" emrini hatırlatan Başkan Erbaş, "Tertilin en güzel hali, anlamını dikkate alarak, anlamına vakıf bir şekilde okumak, usulüne uygun okumak, kurallarına uygun okumak, sesimizi Kur'an-ı Kerim ile daha da güzelleştirmek" ifadesini kullandı.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma yarışmaları düzenlendiğine dikkati çekerek, "Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmalarının bu sene onuncusunu yaptık. Çok farklı bir tarzını Türkiye'de gerçekleştirdik. Dünya birincileri arasından en birinciyi Türkiye'de seçtik" diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmek nihai hedef budur"

Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birinciliği Ödül Töreni"ni hatırlatan Başkan Erbaş, "Türkiye, dünya birincileri arasında birinci oldu. Geçen haftaki bu yarışmada. Hamd konumundayız. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmek, nihai hedef budur. Ama Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumak, Kur'an-ı Kerim'le sesimizi daha da güzelleştirmek, bu da bizim yapmamız gereken en önemli faaliyetlerimizden birisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, "Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın finaline katılmayı başaran, tüm öğrencilerin tebrik ederek sözlerini noktaladı.

Programa, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kur'an-ı Kerim'in Anlamı ve Yarışmalar - Son Dakika

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