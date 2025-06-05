Kurban Bayramı Arefesinde Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı Arefesinde Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kurban Bayramı Arefesinde Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı
05.06.2025 19:11  Güncelleme: 19:23
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Kurban Bayramı arefinde, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı ve dualar edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu ziyaretle insanların acılarını hatırlayarak, kimsenin sahipsiz olmadığını vurguladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda arefe gününde de, Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk ve protokol üyeleri tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bıraktı, dualar edildi.

"Aynı zamanda kimsenin sahipsiz olmadığını ifade etmek istiyoruz"

Vali Masatlı, " Arefe günü, bayram öncesi öncelikle acılarımızı hatırlıyoruz. Aynı zamanda kimsenin sahipsiz olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bu hareketimiz de bunu göstermeye çalışıyor. Bugün burada canlarımızı ziyaret ettik. Aslında buradan onlara şu sözü de veriyoruz: Şehrimiz, geçmişte 100 bin yıl öncesinden beri var olmuştur, yaşamıştır; bundan sonra da inşallah ilelebet var olacak ve yaşamaya devam edecektir. Buradan bu sözü vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Arefesinde Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika

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