Kurban Bayramı Denetimleri Sürecek

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla veteriner hekimler eşliğinde denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.

Aydın'ın 17 ilçesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalarda, halk sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi ve güvenli kurbanlık hayvan hareketlerinin sağlanması hedefleniyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde görev yapan ekiplerin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca sahada denetim faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kurbanlık hayvan alımı ve kesim işlemlerini Kurban Komisyonları tarafından izin verilen yerlerde yaptırmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden hayvanların küpe numarasını sorgulayarak ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olacağını vurguladı. - AYDIN