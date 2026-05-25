Kurban Bayramı'nda Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı'nda Dayanışma Vurgusu

Kurban Bayramı\'nda Dayanışma Vurgusu
25.05.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halit Acar, bayramların güven ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti, ekonomik istikrar diledi.

İş insanı Halit Acar, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ekonomik hayatın temelini oluşturan güven, paylaşım ve birlik duygularını pekiştiren önemli dönemler olduğunu ifade etti.

Bayramların insanlar arasındaki bağları kuvvetlendirdiğini belirten Acar, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardan biridir. Güçlü toplumların temelinde güven, dayanışma ve birlikte üretme kültürü vardır. Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması için de aynı anlayışa ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların, üretim ve tedarik zincirlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Acar, Türk iş dünyasının üretim gücü, girişimcilik kapasitesi ve bölgesel ticaretteki etkinliğiyle önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Acar açıklamasında şu değerlendirmelerde, "Bugün iş dünyasının en büyük sorumluluklarından biri, üretimi sürdürmek, istihdamı korumak ve ekonomik hareketliliği canlı tutmaktır. Türkiye'nin sahip olduğu üretim altyapısı, lojistik avantajı ve girişimci insan kaynağı, bölgemiz açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ticaretin gelişmesi, yatırım ortamının güçlenmesi ve ekonomik iş birliklerinin artması, yalnızca ekonomik büyümeye değil, bölgesel istikrara da katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Kurban Bayramı'nın ülkemize, bölgemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve ekonomik istikrar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
09:30
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:04:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.