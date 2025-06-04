Kurban Bayramı'nda Kasaplara Önemli Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı'nda Kasaplara Önemli Uyarılar

Kurban Bayramı\'nda Kasaplara Önemli Uyarılar
04.06.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Şenol Çopur, acemi kasapları kesilmez eldiven ve kaliteli bıçak kullanmaları için uyardı.

Elazığ'da besicilik ve kasaplık yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramında yaşanan el ve parmak kesilmesi gibi kazalara karşı acemi kasapları uyardı. Çopur, kaliteli bıçak ve kesilmez eldiven kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.

Elazığ'da besi çiftliği ve kasap işletmeciliği yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramı öncesi acemi kasaplara önemli uyarılarda bulundu. Çopur, bayram dönemlerinde hastanelerin el, kol ve parmak kesilmesi gibi kazalarla dolduğunu belirterek, bu tür durumların önüne geçilmesi için kesilmez eldiven kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi.

Koruyucu ekipmanların önemini göstermek isteyen Çopur, eline taktığı kesilmez eldiveni bıçakla test etti. Ardından 5 litrelik su dolu bidonu ve kalın kağıtları keskin bıçağıyla kolayca kesti. O anlar ise kameraya yansıdı.

"Çok büyük riskten, tehlikeden koruyor"

Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazalara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunan Şenol Çopur, "Çoğu bayramda maalesef izlediğimiz, el kesme, bacak kesme ve kol kesme gibi olayların yaşanmaması için herkesin dikkatli olmasını isterim. Kurbanlarınıza eziyet etmeden kesiniz. Ayrıca bıçak çok önemlidir, onları itina ile seçin. Kesilmez eldivenlerimiz var. Muhakkak acemi kasaplar, bu eldiveni ellerine taksınlar. Çok büyük riskten, tehlikeden koruyor. Milletin Kurban Bayramı'nda çok dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi el kesimi. Hastanelerin çoğunda el kesimi, parmak kopması vakası ile doluyor. Lütfen şunlara dikkat edin, muhakkak bir çift kesilmez eldivenlerden yanınızda bulundurun. Eldivenler çok pahalı da değil ve kaliteli bıçaklar seçin. Hayvanlara eziyet etmeyecek bir şekilde olacak. Herkese kazasız, belasız bayramlar dilerim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Güvenlik, Kurban, Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı'nda Kasaplara Önemli Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:23:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Kasaplara Önemli Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.