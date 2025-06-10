Kurban Bayramı\'nda Selçuklu\'ya 81 Bin Ziyaretçi

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki uğrak mekanları Kurban Bayramı'nda misafirlerin gözdesi oldu. Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille Baraj Park ve müzeler ziyaretçilerinden yoğun ilgi görerek 81 bin 455 kişiyi ağırladı.

Turizmin merkezi Selçuklu'da, Selçuklu Belediyesi'nin sembol mekanları bu bayramda da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Konya ve ülke turizmine önemli katkı sunan Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille Baraj Park, Sille Mahallesi ve müzeler Konya'ya bayram tatili için gelen ziyaretçileri ağırladı. Bayram tatilinde Selçuklu yaklaşık 81 bin 455 kişiyi ağırladı. Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaretçi ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne Kurban Bayramı tatilinde gelen misafirler, kelebeklerin olağanüstü yaşam döngüsüne tanıklık etme fırsatı buldu. Birçok tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunan bahçede farklı türlerde binlerce bitki de bulunurken tatilde bahçeye gelen 12 bin 710 ziyaretçi bu unutulmayacak anlara şahitlik etti. Kelebekler Vadisi Parkı'nda yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi ise rengarenk görüntüsüyle bin 875 misafirine keyif dolu anlar yaşattı.

Doğanın Tüm Renkleri Sille Baraj Parkta

Selçuklu'da tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park da bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Misafirlerine doğada temiz bir nefes aldıran Sille Baraj Park, 33 bin 328 ziyaretçiyle yine bayram tatilinde en çok tercih edilen mekan oldu. Ziyaretçilerin bir diğer gözde mekanlarından olan Seyir Tepesi de 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Sille Mahallesi ve burada bulunan Aya Elenia, Sille ile Zaman Müzeleri de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alarak 3 bin 542 misafiri ağırladı.

"Bayramın bereketi, Selçuklu'muzun güzellikleriyle birleşti"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı'nda Selçuklu'nun önemli turizm ve cazibe merkezlerinde vatandaşları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bayram sürecinde hem Konya'dan hem de şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimiz Selçuklu'nun tarihi ve turistik mekanlarına yoğun ilgi gösterdi. Turizmin merkezi Selçuklu'muzda bulunan sembol mekanlarımızda vatandaşlarımız bayram heyecanını sevdikleriyle beraber yaşadı. Tatil sürecinde özellikle Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Seyir Tepesi, Sille Baraj Parkı ve müzelerde toplamda 81 bin 455 ziyaretçiyi konuk ettik. Bayramın bereketi, Selçuklu'muzun güzellikleriyle birleşti. Bu güzel tabloya katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma, Konya'dan, şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimize ziyaretleri için gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA