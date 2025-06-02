Kurban Bayramı Öncesi Battalgazi Kadın Kooperatifi Yoğun Çalışıyor - Son Dakika
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Kurban Bayramı Öncesi Battalgazi Kadın Kooperatifi Yoğun Çalışıyor

02.06.2025 16:14  Güncelleme: 17:32
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Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi, Kurban Bayramı nedeniyle baklava, pasta ve kömbe siparişlerinde artan talebe yanıt vermek için yoğun mesaiye başladı. Kooperatifin sorumlusu Asiye İleri, son üç günde 200 tepsi baklava açtıklarını ve kaliteli ev yapımı ürünler sunduklarını ifade etti.

(MALATYA)- Battalgazi Belediyesi Kadın Kooperatifi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi üretim kapasitesini artırarak yoğun mesaiye başladı. Kooperatifin sorumlusu Asiye İleri, bayram nedeniyle özellikle baklava, pasta ve kömbe siparişlerinde yoğunluk yaşandığını, 3 gün içerisinde 200 tepsi baklava açtıklarını, gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşadıklarını ve siparişleri durdurduklarını ifade eden Kadın Kooperatifi sorumlusu Asiye İleri, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Kadınlarımızla birlikte burada üretim yapıyoruz. Şu anda bayram yakın olduğu için bayram siparişlerimiz var. Yoğunluğumuz baklavadır, pastadır, kömbedir; o çeşitlere yoğunlaştık. Diğer zamanlarda da zaten vişne köfte, analı kızlı, Polat köftesi, kiraz yaprağı sarması, mantı. O tür çeşitlerimiz var, şu anda da mevcuttur.

Pasta çeşidi, satış noktamız Gazi Büfesi; Gazi İlkokulu'nun orada satış büfemiz var. Burada da alabiliyorlar, orada da alabiliyorlar. Şu anda tam olarak şey yapmadık ama 200'ün üzerinde açtığımız tepsi var. Daha 3 günde, geceli gündüzlü mesai olacak şekilde. Tam olarak net şey yapamadım. Bir yanda satış noktamızda sipariş alınıyor, şu anda burada da alıyoruz. Yoğun olduğundan siparişleri durdurduk.

"Baklava fiyatımız 350 lira"

Baklavanın fiyatı 350 lira. Fiyatı bence çok uygun. Dışarıda ev yemekleri yapan yerlere sorduk. 450, 500, 550 civarında yapanlar var. Biz hem kaliteli hem ev yapımı hem makine açmadan, el açımıyla, eski usul baklavası, bir nevi onları yapmaya çalışıyoruz. Baklava açımında  makine kullanmadığımız için biraz daha ağırdan gidiyoruz.

"Glikoz kullanmıyoruz"

Onun dışında şekerle yapıyoruz. Glikoz kesinlikle kullanmıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli. Unudur, yağdır, şekeridir. İnsanlar bunun farkında. Daha önceden, bunlar altı yıldır kadın kooperatifi çalıştığı için bunun da farkındalar.

"Evde üretimi de destekliyoruz"

Ev hanımlarına da destek bir nevi. Zaten kadın kooperatifi demek, kadınları güçlendirmek projesi. Onlara da evde destek veriyoruz. Nasıl oluyor? Bahçesinde nanesi vardır, yaprağı vardır. Ondan sonra işte domatesi vardır. Kurudur, salçasını yapar. İşte yaprağını sarar, bize getirir. Bir nevi, evde oturdukları yerde bize de katkıda bulunmuş oluyor. Hem biz onlara maddi yönden katkıda oluyoruz, o da bize manevi yönden katkıda bulunmuş oluyor. Onlar da bu süreçte kalkınmış oluyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Öncesi Battalgazi Kadın Kooperatifi Yoğun Çalışıyor - Son Dakika

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