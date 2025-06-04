Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu

Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu
04.06.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bıçak bileme ustaları, bayram öncesi yoğun iş temposu ile bıçakların önemini vurguladı.

Konya'da vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tutarken, bıçak bileyen ustalar, kör bıçağın tehlikeli olduğunu, keskin bıçağın ise ustanın elinde sanata dönüştüğünü söyledi.

Konya'da tarih Bedesten Çarşısı civarında dedesi ve babasından sonra çocuk yaşta başladığı bıçak bileme işini sürdüren Ali Sami Özemiş, kurban keserken bıçağın bilenmiş olmasının önemli olduğunu söyledi. Bayram öncesi işlerin yoğunlaştığını belirten Ali Sami Özemiş, 1942 yılında ustasından bıçak bilemeyi öğrenen dedesinden toruna işin inceliklerini öğrenerek bu mesleği devam ettirdiklerini belirtti.

"Bıçak bilenmezse kurban yerinden kalkar, ortalığı dağıtır"

Bıçak bileme işi ve bıçak satışının bir sene hızlı bir sene yavaş gittiğini belirten Ali Sami Özemiş, "Bu sene yavaş senesi, geçen sene daha hızlıydı. Gelecek sene de daha hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Sabah 8'de işe başlıyoruz, kurbana bir hafta kala gece 2-3'e kadar bıçak bileme işi yapıyoruz. Çok şükür, Allah kaza bela vermesin, işlerden memnunuz. Bıçak bilenmezse büyükbaş bir kurban yerinden kalkar, ortalığı dağıtabilir. Yaralanmalara sebebiyet verebilir. Kör bıçak her zaman tehlikedir ama keskin bıçak ustanın ellerinde güzel bir sanat meydana çıkarır. Bir aydan beri burada bıçak biliyoruz ama vatandaşlarımızın çoğu son günlere bırakıyor. Hem kendileri sıkışıyor hem de biz çok sıkışıyoruz, ellerimiz sıkışıyor. Çoğu müşteriye ertesi güne sıra veriyoruz. Kimiyle anlaşıyoruz, kimiyle anlaşamıyoruz. Vatandaşlarımız bir ay kala gelip getirmeye başlasınlar. Kendileri için de iyi olur. Bıçak bileme ücreti 30 lira. Satırlar 60 liradan başlıyor. Ağzının bozukluğuna göre satırı 70-80 lira olarak devam edebiliyor. Et makinesi takımları en büyüğü 120 lira, küçük orta boy 100 lira. Bıçak bileme 30 lira genelde" diye konuştu.

Bayram öncesi bıçakları hazırladıklarını belirten vatandaşlar kurbanlarını keseceklerini ifade ederek, Türk milletinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3-sayfa, Ekonomi, Kurban, Kültür, Yerel, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

16:17
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi
16:06
Zelenski’den Putin’i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya’nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:45:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.