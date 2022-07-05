İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi Karabük genelinde güvenlik ve trafik denetimleri başlattı. Havadan ve karadan sürdürülen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafikteki kural ihlalleri denetlendi. kontrollerde, kural ihlali yapan sürücüler polis helikopteriyle tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildirildi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi - Son Dakika

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